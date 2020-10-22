تركيا تواصل تحديها لأمريكا والناتو ..وشبح العقوبات يطل برأسه

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 أكتوبر 2020 04:18 مساءً - تصاعدت حدة التوتر بين تركيا من جهة والولايات المتحدة وحلف الشمال الأطلسي “ناتو” من جهة أخرى، بعد إعلان أنقرة عن تجربة منظمة الدفاع الروسي إس 400.

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن قدرة بلاده على امتلاك تكنولوجيا الصواريخ الأمريكية، ومشاركتها في الإنتاج التسليحي، هي الشرط الذي إذا تحقق قد ينهي سعي أنقرة لامتلاك أنظمة دفاع جوي روسية.

ونقلت وكالة بلومبيرغ، اليوم الخميس، قول وزير الدفاع التركي في رد عبر البريد الإلكتروني على أسئلة قبل اجتماع افتراضي لوزراء دفاع منظمة حلف شمال الأطلسي، يبدأ الخميس: ”وحدها روسيا التي استجابت، حتى الآن، لاحتياجات تركيا بشكل مناسب“.

وأشارت الوكالة، إلى أن تركيا تقول إنها أوفت الأسبوع الماضي بتعهدها باختبار صواريخ S-400 التي اشترتها من موسكو في عام 2019.

وفي حين أن هذا يتناسب مع خطط الرئيس رجب طيب أردوغان، الإقليمية للقوة التركية، فمن المحتمل أيضًا، أن يكون هذا بمثابة رد قاس على الولايات المتحدة، التي رفضت منذ عدة سنوات الاستجابة لشروط تركيا لشراء منظومة باترويوت الأمريكية، وهو ما ذفع أنقرة لشراء بديل عن باتريوت.

ورفض أكار وفقًا لبلومبيرغ، انتقادات شركائه في حلف الاطلسي لإطلاق الصاروخ، في تأكيد ضمني على حدوثه.

وقال وزير الدفاع التركي: ”كل المشتريات الدفاعية تتضمن اختبارات وضوابط للنظام“. لن يتم دمج إس -400 في البنية التحتية للقيادة والتحكم لحلف الناتو، بل ”تُستخدم كنظام مستقل مشابه لاستخدام أسلحة إس -300 الروسية الصنع الموجودة داخل الناتو“.

وقالت بلومبيرغ، إن هذا الجواب من أكار، كان إشارة واضحة إلى اليونان، المنافس التقليدي الذي يخوض نزاعات مع تركيا، حول اكتشافات الطاقة في شرق البحر المتوسط ​​ومستقبل قبرص المقسمة، وهي التي لديها في مستودعاتها الصواريخ التي أشار اليها وزير الدفاع التركي.

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وفي تقديرها لردة الفعل الأمريكية والأوروبية على تصرفات تركيا، استذكرت بلومبيرغ قول سفيرة الولايات المتحدة لدى حلف الاطلسي، كاي بيلي هاتشيسون في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت في بروكسل يوم الأربعاء ”لقد فعلنا، إلى جانب حلفائنا في الناتو، كل ما في وسعنا، لتحويل تركيا عن شراء نظام دفاع صاروخي من قبل خصمنا المعترف به روسيا“.

وأضافت ”أن اختبارهم لنظام إس -400 الروسي داخل حلف الناتو، أمر مقلق للغاية بالنسبة لنا جميعًا“.

وقالت السفيرة هاتشيسون: ”يقلقنا بشكل خاص أن نظام S-400 المتقدم سيمكن موسكو من جمع معلومات استخباراتية عن المقاتلة الشبح F-35 التي تصنعها شركة لوكهيد، وقد أوقفت الولايات المتحدة تركيا من شراكتها في إنتاج الطائرة، كعقوبة على استلام الصواريخ الروسية.

شبح العقوبات الاقتصادية

وكان رئيس العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي جيم ريش، قال هذا الأسبوع، إن عقوبات إضافية ستفرض بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية على تركيا لاختبارها صواريخ إس -400.

وزير الدفاع التركي قال -أيضًا- إنه مع تباعد المواقف على ما يبدو، فإن تركيا تواصل المحادثات بشأن نظام دفاع صاروخي من صنع الكونسورتيوم الفرنسي الإيطالي يوروسام ، ليكون موعد شراء صواريخ باتريوت الأمريكية عندما تحين ”الظروف المناسبة“، وفقًا للوزير التركي.

وأضاف أكار، إن تركيا تفي بجميع المسؤوليات المتوقعة من الأعضاء في الناتو ، بما في ذلك إنفاق 2٪ من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، لكنها تريد من الحلفاء ”فهم مخاوفها الأمنية ومعالجة هذه المخاوف“.