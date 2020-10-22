أعلن المتحدث باسم نائبة رئيس وزراء بلجيكا ووزيرة الخارجية صوفي ويلمز، دخولها الرعاية المركزة على خلفية تلقيها العلاج إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
/الخميس/ - أن ويلمز واعية وحالتها مستقرة وقادرة على التواصل مع فريقها، مضيفًا أنها دخلت الرعاية المركزة ليلة الأربعاء، وكانت ويلمز أعلنت إصابتها بالفيروس قبل أيام.
وأوضح المتحدث في تصريحات خاصة لقناة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم
تأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان وزير الصحة، أن تفشي المرض في منطقة "والونيا" البلجيكية والعاصمة "بروكسل" أصبح بمثابة موجة تسونامي.
يشار إلى أن بلجيكا سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة أكثر من 113 ألف حالة إصابة بالإضافة إلى خمسين حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي.
كانت هذه تفاصيل خبر نقل وزيرة خارجية بلجيكا للرعاية المركزة بسبب "كورونا المستجد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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