شكرا لقرائتكم خبر عن 290 وفاة و15971 إصابة جديدة بكورونا في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 15971 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و290 وفاة. وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم أن إجمالي الإصابات بلغ 1463306 إصابات منذ بدء الجائحة إلى جانب 25242 وفاة.

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