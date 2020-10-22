شكرا لقرائتكم خبر عن الترخيص لوزير البترول للبحث بمنطقة شرق أبو سنان بالصحراء الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 155 لسنة 2020 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله، الصادرة بموجب القانون رقم 131 لسنة في منطقة شرق أبو سنان بالصحراء الغربية. وكان مجلس النواب وافق علي الاتفاقية.

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