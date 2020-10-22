شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا.. كورونا خارج السيطرة ونبحث فرض قيود جديدة والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف أن الحكومة تبحث مع السلطات الإقليمية فرض المزيد من القيود على التنقل بين المناطق وتوقع أن يصعّب الوباء الحياة خلال الأشهر الخمسة أو الستة المقبلة.
وأصبحت إسبانيا أمس الأربعاء أول دولة في غرب أوروبا تتجاوز عتبة المليون إصابة بفيروس كورونا.
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