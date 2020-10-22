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إسبانيا.. كورونا خارج السيطرة ونبحث فرض قيود جديدة

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أعلن وزير الصحة الإسباني سالفادور إيا ، اليوم الخميس، إن جائحة كورونا ليست تحت السيطرة وإنه يتعين اتخاذ إجراءات صارمة للتصدي للفيروس.

وأضاف أن الحكومة تبحث مع السلطات الإقليمية فرض المزيد من القيود على التنقل بين المناطق وتوقع أن يصعّب الوباء الحياة خلال الأشهر الخمسة أو الستة المقبلة.

وأصبحت إسبانيا أمس الأربعاء أول دولة في غرب أوروبا تتجاوز عتبة المليون إصابة بفيروس كورونا.

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