تفاصيل الرحلة الإسرائيلية إلى السودان.. اعتراف متبادل

كشفت صحيفة إسرائيلية النقاب عن اتفاق إسرائيلي- سوداني على اعتراف متبادل في لقاءات عقدت، الأربعاء، بالخرطوم تحت غطاء من السرية.



وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم"، المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "وفداً إسرائيلياً رفيع المستوى من مكتب رئيس الوزراء ومسؤولين في جهاز المخابرات (الموساد) التقوا في الخرطوم بنظرائهم السودانيين في الحكومة الانتقالية".

وأضافت: "تمكنت الوفود من التوصل إلى اتفاق اعتراف ثنائي بين إسرائيل والسودان".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "بعد ظهر الأربعاء، اضطر نتنياهو إلى مغادرة اجتماع مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا، متذرعًا بـ(الاحتياجات الوطنية الملحة)، ويعتقد أنه تم استدعاؤه لحضور جلسة إحاطة حول مسألة العلاقات الرسمية مع السودان".





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ومن جهته قال موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي الشهير: "وسط مفاوضات بين الولايات المتحدة والسودان وإسرائيل بشأن تحرك سلام محتمل، قامت طائرة (بيز جيت) إسرائيلية برحلة مباشرة من تل أبيب إلى الخرطوم".

وأضاف "هذه رحلة غير عادية للغاية"، مشيرا إلى أن الطائرة ذاتها عادت بعد عدة ساعات.

في المقابل، نفت مصادر عسكرية سوادنية وصول أي وفد إسرائيلي إلى الخرطوم أمس.

ولم يصدر أي توضيح رسمي من الحكومة الإسرائيلية عن الرحلة.

غير أن مسؤولين إسرائيليين قالوا إن السودان بات قريبا جدا من اتفاق سلام مع إسرائيل بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع اسمه من قائمة الدول الداعمة للإرهاب.

وإذا أقدم السودان على تلك الخطوة سيكون هو البلد العربي الخامس الذي يعقد اتفاق سلام مع إسرائيل بعد مصر والأردن والإمارات والبحرين.