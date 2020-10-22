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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليون إصابة بكورونا في فرنسا والوفيات تتجاوز 34 ألفا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبيرغ للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في فرنسا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 34 ألفا و75 حالة. وتعافى من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس، 111 ألفا و715 شخصا من المصابين حتى صباح اليوم.
وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 38 أسبوعا.
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