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مليون إصابة بكورونا في فرنسا والوفيات تتجاوز 34 ألفا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020

مليون إصابة بكورونا في فرنسا والوفيات تتجاوز 34 ألفا

متابعات_ الخليج 365

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس المستجد في فرنسا إلى مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبيرغ للأنباء.

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وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في فرنسا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 34 ألفا و75 حالة. وتعافى من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس، 111 ألفا و715 شخصا من المصابين حتى صباح اليوم.

 

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 38 أسبوعا.

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