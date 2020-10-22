شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طيران الإمارات تشغّل "A380" إلى عمّان اعتبارا من 4 نوفمبر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت طيران الإمارات، اليوم عن توفير المزيد من الخيارات والاختيارات لعملائها في الأردن من خلال تقديم خدمات مجدولة لطائرة إيرباص A380 إلى عمّان كجزء من جدولها الموسع المكون من 10 رحلات أسبوعية.

,يوضح جدول الرحلات الموسع بين دبي وعمان التزام شركة الطيران بربط العملاء بأمان من وعبر دبي إلى الأمريكتين وأوروبا وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. Advertisements ستبدأ الطائرة العملاقة (A380) في خدمة المسافرين من وإلى عمان اعتبارًا من 4 نوفمبر. وتشغل الناقلة حاليًا طائرات A380 إلى القاهرة وباريس ولندن هيثرو وجوانزو وموسكو.

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