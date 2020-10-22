شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تسجل 178 إصابة بكورونا و13 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت مصر ليل الأربعاء/الخميس تسجيل 178 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و13 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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وذكرت وزارة الصحة المصرية في بيانها اليومي بشأن الحالة الوبائية لانتشار الفيروس أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى أمس الأربعاء ارتفع إلى 105883 من بينهم 6155 وفاة.

وأضافت الوزارة أن 103 متعافين من الفيروس خرجوا من المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 98516 حالة.