ضبط ٣٣٩ مخالفة تموينية في أسواق دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، برئاسة المهندس سمير عثمان، حملاتها على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، على مدى الأسبوعين الأخيرين، ما أسفر عن ضبط ٣٣٩ مخالفة تموينية.

وتضمنت المحاضر ٧٧ مخالفة جرى رصدها، خلال المرور على المخابز والتي تتعلق بنقص وزن رغيف الخبز والتوقف عن الإنتاج، وعدم الالتزام بالمواصفات والعمل بدون ترخيص.

كما جرى تحرير ٢٦٢ محضرًا من بينها عدم الإعلان عن الأسعار، إلى جانب وجود غش تجاري وبيع سلع مجهولة المصدر، وبيع بقيم أعلى من الأسعار المقررة، وكذلك عدم وجود شهادة صحية.

وجرى تحرير ٦ دعاوى "جنح"، لوجود مخالفات تتعلق ببيع سلع مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي والتصرف في سلع تموينية.