خارجية أرمينيا: لا حل لقضية كاراباخ إلا بالطرق السلمية

أعلنت وزارة الخارجية الأرمنية أنه لا يمكن تسوية قضية ناغورنو كاراباخ إلا بالطرق السلمية.
لا يمكن تسوية النزاع في ناغورنو كاراباخ إلا بطريقة سلمية في إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أي الإطار الذي يحظى بتفويض دولي.
وذكرت الوزارة في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الفضائية الخميس، أن أرمينيا تستبعد حلا عسكريا للنزاع، مجددة التأكيد على أنه
وكان رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان قد صرح بأنه لا يرى فرصة لحل دبلوماسي للنزاع، حيث "ترفض أذربيجان ما هو مقبول بالنسبة لأرمينيا"، واعتبرت أذربيجان هذا التصريح دليلا على سعي أرمينيا لمواصلة احتلال أجزاء من أذربيجان، وعدم رغبة يريفان في الحل الدبلوماسي.
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