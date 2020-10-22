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1000 درهم غرامة إلقاء الكمامات والقفازات في شوارع أبوظبي

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 22 أكتوبر 2020

حذرت شرطة بوظبي‬⁩ من إلقاء الكمامات والقفازات على الطرق والمرافق العامة بعد استخدامها.

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وذلك لما تشكله من مخاطر صحية وبيئية على المجتمع، وأكدت أن إلقاء المخلفات من المركبات على الطريق يُعد مخالفة غرامتها 1000 درهم و 6 نقاط مرورية.

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