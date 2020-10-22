شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 درهم غرامة إلقاء الكمامات والقفازات في شوارع أبوظبي والان مع التفاصيل

الخميس 22 أكتوبر 2020 حذرت شرطة بوظبي‬⁩ من إلقاء الكمامات والقفازات على الطرق والمرافق العامة بعد استخدامها.

Advertisements وذلك لما تشكله من مخاطر صحية وبيئية على المجتمع، وأكدت أن إلقاء المخلفات من المركبات على الطريق يُعد مخالفة غرامتها 1000 درهم و 6 نقاط مرورية.

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