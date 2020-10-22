إذاعة عبرية: وفد إسرائيلي قام بزيارة نادرة للسودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت إذاعة عبرية أن وفدا إسرائيليا قام بزيارة نادرة للسودان، لبحث انضمام الخرطوم إلى الدول الموقعة على معاهدات سلام مع تل أبيب.



زيارة الوفد الإسرائيلي إلى الخرطوم، الأربعاء، تتزامن مع توقع وزير المخابرات إيلي كوهين تحقيق انفراجة دبلوماسية محتملة بين البلدين، بحسب ما نقلته رويترز عن إذاعة كان العبرية.

وقال كوهين للقناة (13) الإخبارية الإسرائيلية إنه يعتقد بأن إسرائيل "قريبة جدا من تطبيع العلاقات مع السودان".

واكتفت الإذاعة بالمعلومات السابقة دون أي تفاصيل أخرى بشأن المناقشات التي جرت في الخرطوم.

بينما امتنع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزارة خارجيته عن التعليق عندما سئلا عن احتمالات تحقيق انفراجة مع السودان.

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وعلى مدار الأسبوع، اعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع اسم السودان مع الدول الداعمة للإرهاب يقرب اتفاق السلام بين إسرائيل والسودان.





وعبر تغريدة له على تويتر، زف الرئيس الأمريكي البشرى للسودانيين بعزمه رفع اسم بلادهم من قائمة الدول الراعية للإرهاب المدرج بها منذ العام 1993، فور دفع الحكومة الانتقالية التعويضات لضحايا تفجير سفارتي واشنطن في نيروبي ودارالسلام، والمدمرة كول.

وتقدر قيمة التعويضات التي تعد السودان بدفعها 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم.