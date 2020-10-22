تسجل أكثر من 500 وفاة جديدة بكورونا بالمكسيك في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيلها 522 حالة وفاة و6845 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير.
وأشارت بيانات الوزارة إلى أن إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا فيالبلاد وصل إلى 87415 حالة، بينما بلغت حصيلة المصابين إلى 867 ألفا و559 حالة.
وأوضحت السلطات المكسيكية أن العدد الحقيقي للمصابين بفيروسكورونا قد يكون أكبر من عدد الحالات المؤكدة رسميا.
وتحتل المكسيك المركز الرابع عالميا من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند. وهي أيضا ضمن الدول العشر التي سجلت أكبر أعداد الإصابات بكورونا في العالم.
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