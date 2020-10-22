شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تعاود الصعود في مصر وتسجل 178 حالة والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس، تسجيل 178 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا 13 حالة وفاة، لافتة إلى خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 98516 حالة.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد 105883 حالات من ضمنهم 98516 حالة تم شفاؤها، و6155 حالة وفاة.
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