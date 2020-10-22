وفاة متطوع بالبرازيل بعد حقنه بلقاح كورونا تحت التجربة

محمد اسماعيل - القاهرة - ريودى جانيرو - (د ب ا):

فارق متطوع فى عيادة تجارب طبية خاصة بلقاح فيروس كورونا ، الذى تطوره شركة أسترازينيكا، الحياة، فى البرازيل بحسب ما أعلنته وكالة الرقابة الصحية الوطنية الأربعاء.

وتقوم شركة أسترازينيكا البريطانية السويدية متعددة الجنسيات بتطوير اللقاح بالتعاون مع جامعة أوكسفورد.

Advertisements

وذكرت شبكة "سى إن إن البرازيل" أن المتطوع كان يبلغ من العمر 28 عاما وهو من ريودى جانيرو وتوفى بسبب اضطرابات لها علاقة بمرض كوفيد 19، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

ولكن صحيفة" أو جلوبو" نقلت عن مصادر لم تسمها قولها إن المتطوع حصل على عقار وهمى بدلا من اللقاح.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا فى البرازيل 5.2 ملايين شخص، وهو ثالث أعلى رقم فى العالم.