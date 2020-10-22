بومبيو يتهم إيران بنشر معلومات مضللة عن إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات):

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة يجب أن تحارب معاداة السامية "أينما كانت"، متمها إيران بنشر معلومات مضللة عن إسرائيل.

وأشار بومبيو خلال مؤتمر افتراضي حول محاربة معادة السامية على الإنترنت، اليوم الأربعاء، إلى أنه تم رصد 1.7 مليون من المنشورات المعادية للسامية من آلاف المستخدمين على "تويتر" و"يوتيوب"، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وأضاف بومبيو أن 37 ألفا من أصل تلك المنشورات كانت تتعلق بوباء فيروس كورونا، مشيرا إلى أن مصدر الكثير من المنشورات هو إيران ومن وصفهم بـ "عملائها".

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وتابع الوزير الأمريكي قائلا، إنهم "اتهموا الشعب الإسرائيلي بشكل غير مبرر بنشر فيروس كورونا، بدلا من المسؤولين الحقيقيين، أي الحزب الشيوعي الصيني".

وأكد بومبيو أن "جميعنا، وخاصة الأمريكيين، يجب أن نحارب ذلك في كل مكان قدر ما نستطيع. هذه هي قيم أمريكية أساسية، لا تتلخص في حرية الديانة فحسب، بل وفي الاحترام تجاه كرامة جميع الناس".

وأضاف أن الخارجية الأمريكية تقيم الاتصالات بمواقع التواصل الاجتماعي والنشطاء والمنظمات غير الحكومية من أجل محاربة معاداة السامية.