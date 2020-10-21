شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة وزير الصحة البرازيلي بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، اليوم، أن الفحوص أثبتت إصابة وزير الصحة إدواردو بازويلو بكوفيد-19.



وبازويلو هو ثالث وزير يتولى حقيبة الصحة في البرازيل منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد.

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