حسنية أكادير “رفض” مقترح لقجع لتأجيل مباراة بركان

علم “اليوم 24” من مصادر مطلعة من داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن فريق حسنية أكادير رفض مقترح فوزي لقجع، الرامي الی تأجيل مباراة النهضة البركانية بعد اصابة مجموعة من اللاعبين بفيروس “كورونا”.

وشددت المصادر ذاتها علی كون لقجع اقترح على مسؤولي الحسنية امكانية تأجيل المباراة، مبرزة في السياق ذاته أن مسؤولي الحسنية فضلوا لعب المباراة في وقتها المحدد.

وأكدت مصادرنا أن رغبة الفريق السوسي في الاستفادة من خدمات لاعبيه البركاوي والبوفتيني جعلته يرفض مقترح التأجيل ويتشبث باجراء المواجهة في الموعد المحدد سلفا.

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