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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وزير الصحة البرازيلي بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 21 أكتوبر 2020
أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، اليوم، أن الفحوص أثبتت إصابة وزير الصحة إدواردو بازويلو بكوفيد-19.
وبازويلو هو ثالث وزير يتولى حقيبة الصحة في البرازيل منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد.
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