حارس تشيلسي مرشح لمنافسة بونو علی حراسة مرمی إشبيلية

أكدافع فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، في ندوة صحافية أن ادوارد ميندي هو الحارس الرسمي للفريق الانجليزي وأنه يثق فيه كثيرا.

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الاسبانية أن أيام الحارس الاسباني كيبا باتت معدودة رفقة تشيلسي، خصوصاً في ظل وجود المخضرمين ويلي كباييرو وبيتر تشيك.

وشدد المصدر ذاته علی كون تشيلسي يتجه نحو إعارة حارسه شهر يناير المقبل، مبرزا في السياق ذاته أن فريق اشبيلية استفسر عن وضعية كيبا في أفق التعاقد معه ليدخل في منافسة مع الحارس المغربي ياسين بونو علی حراسة مرمی الممثل الأول لاقليم الأندلس.