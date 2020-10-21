لاغتيست يفتخر بأصوله في عمله الجديد

اختار المغني الفرنسي المغربي، لاغتيست، في عمله الغنائي الجديد، تسليط الضوء على التقاليد المغربية افتخارا بأصوله.

ولجأ يوسف أكديم، الملقب فنيا بـ “لاغتيست” إلى تيمة من التقاليد المغربية في جلسة تصوير للكليب الجديد، المرتقب صدوره بعد يومين بعنوان “كوم آفون”.

وظهر لاغتيست، الذي تنحذر أصوله من مدينة إمنتانوت، في مقطع فيديو من جلسة التصوير، بعمامة أمازيغية، وزي تقليدي، رفقة حصان بالسرج المغربي.

وكان لاغتيست قد تحدث عن الموضوع نفسه، سابقا، وقال: “لنتذكر أساطيرنا، وتاريخنا، وما غرست فينا، دعونا نشارك الحوار، الثقافة، الفن، الفكر، طعم الأشياء الجميلة… شكرا لكم جميعا، أظهرتم لي الكثير من الحب، شكرا لدعمكم المتواصل”.