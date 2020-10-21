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شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة: نية إيران في استخدام الحوثيين لتوسيع نفوذها الخبيث واضحة والان مع التفاصيل
الأربعاء 21 أكتوبر 2020
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن النظام الإيراني قام بتهريب حسن إيرلو عضو الحرس الثوري الإيراني والمرتبط بحزب الله اللبناني إلى اليمن تحت ستار "سفير" لدى الحوثيين.
وقالت مورغان أورتاغوس عبر حسابها على تويتر، "نية إيران لاستغلال الحوثيين من أجل توسيع نفوذها الخبيث واضحة"، مضيفة "يجب على الشعب اليمني أن يقول لا لإيرلو ولإيران".
وتحدثت مصادر إعلامية أن السفير الإيراني لدى الحوثيين حسن ايرلو لم يتقلد أي منصب دبلوماسي من قبل، مشيرة إلى أنه جرى تهريبه إلى صنعاء أثناء صفقة تبادل الأسرى الأخيرة.
وبينت أن ايرلو ضابط في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، كما أنه شقيق أحد أبرز قادة الحرس الثوري الذين لقوا مصرعهم في الحرب العراقية الإيرانية.
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