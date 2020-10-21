بعد الملك.. نجوم الراب المغربي في ضيافة حبيب الملح – فيديو

على خطى أشهر نجوم العالم، استغل مغنيو الراب المغربي فرصة وجودهم في تركيا، لزيارة الطباخ الشهير، نصرت غوكشيه، الملقب بـ”حبيب الملح”.

وزار مغني الراب “ديزي دروس” مطعم نصرت في تركيا، وحرص على الاستفادة من ترحيب خاص بالنجوم العالميين، حين يقوم نصرت بتقطيع اللحم بطريقته المميزة، وبمنح ضيفه قطعة منه بواسطة سكينه الكبير.

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مغني الراب لبنج، زار هو الآخر مطعم حبيب الملح، واكتفى بنشر صورة رفقته عبر حساباته ي موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام.

ويزور مشاهير عالميون من مختلف المجالات مطعم الطباخ نصرت في تركيا، أو دبي، منهم الملك محمد السادس، الذي زاره رفقة ولي العهد مولاي الحسن.

واختار مسلم زيارة طباخ آخر شهير، وهو الطباخ بوراك، إذ حل، نهاية الأسبوع الماضي، رفقة زوجته الفنانة، أمل صقر، في مطعمه، بعدما زار تركيا، لإحياء حفل رفقة لبنج، وديزي دروس في إسنطبول.