رسميا..السعيد يتسلم مهام عمادة كلية الحقوق بطنجة خلفا ليحيا

ترأس مصطفى استيتو، رئيس جامعة عبد المالك السعدي بالنيابة، الثلاثاء، حفل تنصيب الدكتور توفيق السعيد عميدا لكلية الحقوق بطنجة وذلك خلفا للدكتور محمد يحيا العميد السابق.

وحضر حفل التنصيب نواب الرئيس والكاتب العام لجامعة عبد المالك السعدي ورئيس مصلحة الاقتصاد بالجامعة، وكذا مجموعة من مدراء وعمداء مؤسسات الجامعة ونواب العميد بكلية الحقوق بطنجة، ورؤساء الشعب بالكلية وأعضاء مجلس الكلية.

واتخذ منظموا هذا الحفل التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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