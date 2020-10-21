 “شكون غادي يستثمر في مشروعي؟”..المقاولون الناشئون أمام فرصة برنامج تلفزي جديد

تطلق القناة الثانية، برنامجا جديدا بعنوان “شكون غادي يستثمر في مشروعي؟”، وهو أول برنامج مغاربي يضع وجها لوجه، المقاولات الناشئة والمستثمرين، ويساهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي الجديد ودعم نمو المقاولات الناشئة المغربية.

وأبرزت القناة الثانية و شركة إنوي الراعية للبرنامج، في بلاغ مشترك، أن برنامج “شكون غادي يستثمر في مشروعي؟”، باعتباره فرصة حقيقية للتعريف بالمقاولات الناشئة وتمويلها وتأطير حس المقاولة لدى الشباب، يعد برنامجا شاملا يعتمد على مفهوم بسيط، حيث يسمح خلال كل برايم بلقاء بين مؤسسي المقاولات الناشئة و5 مستثمرين مغاربة من القطاع الخاص “Business Angels”، يجسدون الديناميكية والإبداع والنجاح المغربي.

وأضاف البلاغ أن هؤلاء المستثمرين سيمنحون فرصة للمواهب الشابة وسيكونون على استعداد لاستثمار المال والوقت والمهارات من أجل المقاولات الناشئة الواعدة. ويمكن للمتقدمين أيضا الاعتماد على دعم صندوق الضمان المركزي بوصفه شريكا في الاستثمار، ووكالة التنمية الرقمية، والفدرالية المغربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأوفشورينغ.

وسيتم بث إجمالي 6 برايمات من برنامج “شكون غادي يستثمر في مشروعي؟” على القناة الثانية، من 24 نونبر إلى غاية 29 دجنبر.

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ومن المقرر أن يتم الكشف عن كواليس اختيار 24 مرشحا ومراحل تحضيرهم للبرايمات في العشرين من أكتوبر الجاري، وذلك من خلال كبسولات يومية تبث على القناة الثانية. وسيواكب إنوي، بدوره، هذا البرنامج الطموح من خلال سلسلة من المحتوى الرقمي المصمم خصيصا لهذه المناسبة، والذي يبث على منصته المخصصة للمقاولة: “inwi innov”، حيث سيتم تقديم شهادات من مقاولين شباب ونصائح الخبراء، وكذلك أفضل الممارسات التي يجب اعتمادها من أجل ضمان نمو مستدام للمقاولة الناشئة.

وذكر البلاغ أن برنامج “شكون غادي يستثمر في مشروعي؟”، الذي يقدمه مهدي بخاري، يستجيب لأهم حاجيات المقاولين المغاربة الشباب، وهي التعريف بمقاولتهم الناشئة والحصول على التمويل والاستفادة من الدعم المصمم خصيصا من طرف مقاولين ناجحين.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج “شكون غادي يستثمر في مشروعي؟” هو اقتباس للبرنامج الياباني “Money Tigers”، الذي تم اقتباسه وبثه في أكثر من 40 بلدا، بما في ذلك الولايات المتحدة على قناة NBC تحت اسم “Shark Tank”، وفي إنجلترا على قناة BBC2 تحت اسم “Dragon’s Den” وفي فرنسا على قناة M6، تحت اسم “Qui veut être mon associé?”.

وتم إنتاج برنامج “شكون غادي يستثمر في مشروعي؟” بشكل مشترك من طرف Smart Studio كمنتج سمعي بصري والمقاولة الناشئة LaFactory كفاعل خبير في منظومة الابتكار والتكنولوجيا الرقمية والمقاولات الناشئة.