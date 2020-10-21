نشرة خاصة.. أمطار قوية محليا رعدية اليوم الأربعاء وغدا الخميس بعدد من مناطق المملكة

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه يرتقب أن تهم، أمطار قوية محليا رعدية، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، عددا من أقاليم المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أن هذه الزخات ستهم، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال من اليوم الأربعاء إلى غاية الساعة الثامنة مساء من يوم غد الخميس، أقاليم أزيلال، وبني ملال، والحوز، وإفران، وميدلت، وتنغير، وورزازات، وخنيفرة، وتارودانت.
وأضاف المصدر ذاته، أن أمطارا معتدلة ستهم أيضا، خلال نفس الفترة، أقاليم صفرو، والحسيمة، وتاونات وتازة، وفاس، والراشيدية، والحاجب.
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