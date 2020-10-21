قررت السلطات المحلية في مدينة الدارالبيضاء منع فريق نادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، من مغادرة التراب الوطني، وذلك على إثر ظهور عدد من الإصابات بفيروس كورونا بين اللاعبين.
وفي مراسلة، وجهتها إلى رئيس فريق الرجاء، أكدت عمالة مقاطعات الدارالبيضاء، أنها قررت إلغاء الترخيص الاستثنائي الممنوح للفريق بعد اكتشاف إصابة 9 لاعبين، ظهرت نتائج تحليلاتهم إيجابية.
وجاء القرار المذكور بناء على مراسلة من مندوبة وزارة الصحة في الدارالبيضاء، طالبت فيها بوضع جميع لاعبي الرجاء في الحجر الصحي لمدة أسبوع كامل، مع العودة إلى إجراء تحليلات PCR، الثلاثاء 27 أكتوبر، للتأكد من وضعهم الصحي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تفشي فيروس كورونا بين اللاعبين.. الصحة والداخلية تمنعان فريق الرجاء من مغادرة التراب الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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