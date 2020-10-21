طقس الأربعاء.. أجزاء غائمة مع زخات مطرية

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء، انخفاضا ملموسا في درجات الحرارة، مع أجواء غائمة ستعطي أمطار أو زخات رعدية أحيانا بالأطلس، والجنوب الشرقي، والريف والسهول بغرب الأطلس والبوغاز، وهضاب الفوسفاط وولماس وغرب الواجهة المتوسطية.

وستكون السماء غائمة جزئيا بالسهول الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، حيث ستعطى أمطارا أو زخات متفرقة بالسهول الشمالية والوسطى، وشمال الأقاليم الجنوبية للمملكة. في حين ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالجنوب.

وستهب الرياح معتدلة جنوبية جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، وضعيفة إلى معتدلة من الجنوب إلى غربية بباقي المناطق، مع هبوب رياح رملية بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 05 و 12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 11 و 16 درجة بالمنطقة الشرقية، وما بين 16 و 20 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 19 و25 درجة جنوب المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 17 و 23 درجة بالشمال والوسط والأطلس وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 30 و 36 درجة داخل الأقاليم الجنوبية، و ستكون ما بين 23 و 29 درجة بباقي جهات المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقوي الهيجان بمنطقة البوغاز وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين طنجة وكاب غير وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.