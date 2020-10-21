النوارس بالابيض والقيثارة بالاخضر في قمة الممتاز

رياضة 2020-10-21 | 12:37 153 مشاهدة عقدت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، المؤتمر التنسيقي لمباراة افتتاح الموسم الكروي 2021/2020 بين الشرطة والزوراء. وتقرر خلال المؤتمر ما يلي: Advertisements -الزوراء سيرتدي الابيض الكامل، وحارس المرمى سيرتدي الأسود الكامل . -الشرطة سيرتدي الأخضر الكامل، وحارس المرمى سيرتدي الاحمر الكامل. وستقام المباراة على ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاحد المقبل. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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