مصر وقبرص تتفقان على تعزيز التعاون الثلاثي مع اليونان

الخليج 365الأربعاء 2020/10/21 01:22 م بتوقيت أبوظبي
اتفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس أنستاسيادس، على تعزيز آلية التعاون الثلاثي مع اليونان، وذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة نيقوسيا.
وأشاد الرئيس القبرصي بمتانة العلاقات مع مصر، ولفت إلى أنها "تتطور بشكل متنامٍ في مختلف المجالات".
وأكد أنستاسيادس تطلع بلاده لتحقيق المزيد من الخطوات الملموسة، بهدف ترسيخ أطر التعاون الثنائي والصداقة القائمة بين البلدين، في ظل الدور الذي تقوم به مصر كركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط، فضلاً عن جهودها في إطار مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وأشار بيان صادر عن رئاسة الجمهورية المصرية، إلى أن السيسي أثنى على التطور المستمر في العلاقات المصرية القبرصية وما شهده التعاون الثنائي بين البلدين من تقدم مطرد.
وأشاد السيسي بالمواقف القبرصية الداعمة لمصر في المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية، مؤكداً حرص بلاده على مواصلة تفعيل أطر التعاون، وتكثيف التشاور حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان.
وأضاف البيان أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، والتعاون القائم بينهما على شتى الأصعدة، خاصةً في مجالات الطاقة.
كما شدد الرئيسان على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ المشروعات المشتركة التي تم الاتفاق عليها في إطار آلية التعاون الثلاثي، بما يساهم في جعل هذه الآلية نموذجاً يحتذى به للتنسيق والتشاور بين دول البحر المتوسط، ويعكس خصوصية العلاقات المصرية القبرصية.
وتناول اللقاء مناقشة آخر التطورات على الصعيد الإقليمي وجهود تسوية الأزمات التي تعاني منها بعض دول المنطقة، حيث تم تأكيد دعم المؤسسات الوطنية بهذه الدول للمساهمة في الوصول إلى تسوية سياسية واستعادة الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة، إلى جانب الحفاظ على وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.
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