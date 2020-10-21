ترامب يهدد بنشر لقاء مسجل له قبل موعده

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عبر تويتر، "يسرني أن أعلن أنني أدرس، من أجل الحفاظ على الدقة في نقل التقارير، نشر مقابلتي مع ليسلي ستال في برنامج 60 دقيقة قبل توقيت بثها تلفزيونيا"، و التى كان من المقرر أن يتم بثها الأحد المقبل.

وأضاف ترامب،"سيتم فعل ذلك لكي يتمكن الجميع من الحصول على لمحة،

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عما إذا ما كانت المقابلة كاذبة وغير موضوعية أم لا، ويجب على الجميع أن يقارنوا هذا الغزو الانتخابي المرعب مع المقابلات الأخيرة لجو بايدن الناعس!"، وفقا لروسيا اليوم.

ومن المتوقع أن يتم بث مقابلة ترامب الانتخابية مع قناة "سي بي إس"

الأحد المقبل، وسبق أن قالت وسائل إعلام استنادا إلى مصادر مطلعة أن "الرئيس الأمريكي قطع حديثه خلال تصوير المقابلة معتبرا أن المواد التي تم تسجيلها كافية للنشر".ويتبادل الجمهوريون بقيادة ترامب الرئيس الحالي، المرشح لفترة رئاسية ثانية، والديمقراطيون بقيادة بايدن، نائب الرئيس السابق، المرشح للرئاسة المقبلة، الاتهامات من حين إلى آخر، في حرب كلامية أصبحت أكثر سخونة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر المقبل.