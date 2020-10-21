شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء العدل بدول التعاون يناقشون مشروع النظام الموحد لمكافحة التطرف والان نبدء بالتفاصيل

عقد وزراء العدل بدول المجلس اجتماعهم (30) اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة سلطان سعيد البادي وزير العدل بدولة الإمارات ، وبمشاركة الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وفي بداية الاجتماع، رفع الوزراء خالص التعازي والمواساة للشعب الكويتي والخليجي والأمتين العربية والإسلامية بوفاة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت رحمه الله، مشيدين بالجهود الحثيثة والإنجازات الكبيرة والدعم المتواصل الذي قدمه سموه لتعزيز العمل الخليجي المشترك.

كما رفع الوزراء التهاني والتبريكات لحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم.

وكما ناقش الوزراء العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومنها محضر اجتماع لجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، وبحث تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين الأنظمة، ومشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز، بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين وزارات العدل بدول المجلس.