شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موارد صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لدعم القضاء على قوائم الانتظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بمشروع قانون جديد إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، يكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء، يكون مقره القاهرة.

ويهدف لإيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.

ولكن ماهي موارد الصندوق؟ تجيب عن ذلك المادة 10 من مشروع القانون علي النحو الآتي:

1- المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق.

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2- الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ويقبلها مجلس الإدارة.

3- عوائد استثمار أموال الصندوق.

4- المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة علي تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات وفقا للقانون رقم 51 لسنة 1981.

5- الموارد الأخرى التي قررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراضه.

يشار إلي أن مشروع القانون، انتظم في 3 مواد إصدار تقضي بإلغاء العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003 مع النص على أيلولة أرصدة حسابات هذه الصناديق إلى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية المزمع إنشاؤه، فضلا عن 14 مادة موضوعية.