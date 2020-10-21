عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الوزراء السعودي يؤكد أهمية التصدي لعدوانية إيران

الأربعاء 21 أكتوبر 2020

الخليج 365

أكد مجلس الوزراء السعودي أهمية التصدى لسلوك إيران المزعزع للاستقرار والمهدد للأمن في الشرق الأوسط والمعطل للتجارة العالمية.



وعقد مجلس الوزراء السعودي، جلسة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، عبر الاتصال المرئي.

وفي بدء الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس على فحوى الرسالة التي تسلمها من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وما تضمنته من استعراض للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين.

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ووفق وزير الإعلام السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، فإن الاجتماع استعرض، نتائج اجتماعات الحوار الاستراتيجي بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، ومناقشة القضايا الاستراتيجية التي تهدف إلى استمرار وتعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين.

ولفت القصبي إلى أن الشراكة بين الرياض والسعودية في عدد من المجالات، بما في ذلك محاربة التطرف والإرهاب، والتصدي لسلوك إيران المزعزع للاستقرار والمهدد للأمن في الشرق الأوسط والمعطل للتجارة العالمية.

وبيّن الوزير السعودي أن المجلس، تابع بدء المرحلة الثانية من مراحل العودة التدريجية لأداء العمرة والصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي، للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، وفق الترتيبات المحددة والخاضعة للتقييم المستمر حسب مستجدات جائحة كورونا.

ووافق مجلس الوزراء السعودي على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية ومملكة تونغا على مستوى سفير غير مقيم.