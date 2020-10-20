دراسة حديثة / مرضى "كوفيد-19" سيعانون من أعراض المرض حتى بعد أشهرٍ من الشفاء

قالت جامعة أكسفورد البريطانية اليوم، الاثنين 19 أكتوبر 2020، إن مرضى عدوى فيروس كورونا سيبقون يعانون من أعراض المرض حتى بعد أشهر من الإصابة به.

وأضافت الجامعة في بيان لها، أن النتائج الأوّلية للدراسة أثبتت أن عددا كبيرا من المرضى الذين خرجوا من المستشفيات، لا يزالوا يعانون من أعراض ضيق التنفس والتعب والقلق والاكتئاب، بعد شهرين إلى 3 أشهر من الإصابة بكورونا

وأشارت إلى أن العلماء إكتشفوا أيضا تأثيرات للمرض تصيب أعضاء متعددة في الجسم، ويعتقدون أن الالتهاب المستمر ربما سيصاحب المتعافين من كوفيد-19.

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وكالات