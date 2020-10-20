مصدر عسكري: البحرية الملكية تجهض محاولة لتهريب 4 أطنان من المخدرات بإنوارن

تمكنت البحرية الملكية اليوم الثلاثاء من ضبط شحنة ضخمة من المخدرات، كانت موجهة للتهريب، وفق ما أكده مصدر عسكري.

وذكر المصدر ذاته، أن عناصر مركز المراقبة التابع للبحرية الملكية بإنوارن (4 كلم غرب الحسيمة)، كانوا في دورية راجلة، تمكنوا، حوالي الساعة 45ر4 دقيقة من فجر اليوم الثلاثاء، من حجز 117 رزمة من المخدرات يبلغ وزنها الإجمالي أربعة أطنان، كانت معدة للتهريب، ومخبأة بشاطئ إنوارن.

وأضاف المصدر أن المهربين، الذين كانوا بأعداد كبيرة وكانوا بالقرب من مكان الدورية، لاذوا بالفرار إثر مطاردتهم من طرف عناصر الدورية.

وقد تم تسليم الكمية المحجوزة من المخدرات لمصالح الدرك الملكي بالحسيمة لاستكمال الإجراءات.