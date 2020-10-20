نشرة كورونا في المغرب.. 3254 إصابة جديدة و51 وفاة في 24 ساعة -التفاصيل

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3254 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 179003 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.

وكشفت النشرة اليومية لوزارة الصحة، حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 2417 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الاثنين، إلى الساعة الخامسة من اليوم الثلاثاء، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 148838 حالة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم تسجيل 51 حالة وفاة في 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 3027 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.