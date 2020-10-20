وزير الداخليّة الفرنسي : الشرطة أطلقت عمليّاتٍ ضدّ "عشرات الأفراد" المرتبطين بالتيّار الإسلامي

صرّح وزير الداخلية الفرنسي، جيرار دارمانان اليوم، الاثنين 19 أكتوبر 2020، لإذاعة "أوروبا1" أن الشرطة الفرنسية أطلقت عمليات ضدّ "عشرات الأفراد" المرتبطين بالتيار الإسلامي.
وقال الوزير للإذاعة في إشارة إلى مشتبه بهم تمّ توقيفهم، "من الواضح أنهم أصدروا فتوى ضد الأستاذ".
وأضاف أنه تم فتح أكثر من 80 تحقيقا بشأن الكراهية عبر الأنترنات، وأن توقيفات حصلت في هذا الإطار .
وكان قد قُتِل الجمعة، أستاذ تاريخ فرنسي عرض مؤخرا أمام تلاميذه رسوما كاريكاتورية للنبي محمّد، بقطع الرأس قرب باريس.
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