يمكنهن من وضع شكايتهن.. تطبيق رقمي جديد لفائدة مغربيات ضحايا العنف الرقمي

أصبح بإمكان نساء ضحايا العنف الرقمي في مختلف المدن المغربية تسليط الضوء على معاناتهن، وإيصال شكايتهن، عبر تطبيق رقمي جديد، يحمل اسم “Stop violence numérique”.

وأوضحت بشرى عبدو، مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، في حديثها مع “اليوم 24″، أن “جمعيتها، أطلقت تطبيقا رقميا جديدا “Stop violence numérique، لتعزيز جهود مكافحة العنف الرقمي ضد النساء، وذلك في إطار مشروعها “سطوب العنف الرقمي”، وبدعم من سفارة المملكة الهولندية بالمغرب”.

وأفادت المتحدثة نفسها، أنه” يمكن للنساء ضحايا العنف الرقمي، على الصعيد الوطني، من خلال التطبيق المذكور، وضع شكاياتهن مصحوبة بالمطالب بكل سلاسة، ومن دون تعقيدات، ليتم التواصل معهن فيما بعد من طرف الجمعية”.

وأشارت بشرى عبدو، إلى أن”التطبيق المذكور، الذي تدعمه سفارة المملكة الهولندية بالمغرب، يعد تطبيقا مبتكرا، وسهل التحميل والاستعمال، يعتمد لغة تفاعلية بسيطة، من خلاله تعمل جمعية التحدي للمساواة، والمواطنة بعد ذلك، على المعالجة المباشرة للشكاية، أو إحالتها إلى السلطات المختصة مع الالتزام التام بمتابعة المسار القانوني للشكاية بتنسيق مع المعنية بالأمر”.

وأضافت المتحدثة نفسها أن “Stop violence numérique ” تطبيق مصمم لتزويد ضحايا العنف الرقمي، وجميع زواره ببيانات، ومعلومات غنية، وعملية، تشمل نصوصا تشريعية، وأحكاما، ومساطر قانونية، بالإضافة إلى أسماء، وأرقام، وعناوين مختلف الجهات المتدخلة، كما يوفر عددا من النصائح المفيدة للنساء من الضحايا الفعليين، أو المحتملين عن كيفية التعاطي مع العنف الرقمي.

