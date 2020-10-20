ارتفاع ملحوظ في عدد مصابي كورونا في الكويت وتسجيل 886 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 886 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 117718، في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 714 حالة.
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية،الدكتور عبدالله السند، لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 133 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7806 حالات.
وأشار السند إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 7935 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 842102 فحوصات.
وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.
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