الإمارات: إصابات كورونا تصل إلى 117 ألفًا و594 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1077 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة 117 ألفًا و594 حالة.
نقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن الوزارة قولها،إنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات 470 حالة، إضافة إلى شفاء 1502 حالة لترتفع إجمالي حالات التعافي 110 آلاف و313 حالة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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