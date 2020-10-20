شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 385 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل (385) إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

Advertisements وكشفت الوزارة، اليوم، على صفحتها الرسمية في موقع "تويتر"، عن رصد (16) وفاة من جراء الإصابة بفيروس كورونا، لافتةً إلى شفاء (375) حالة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (329,270) حالة.

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