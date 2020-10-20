شكرا لقرائتكم خبر عن بمساعدة أمريكية ..السودان يسعى للحصول على مليون طن قمح والان نبدء بالتفاصيل
قالت القائمة بأعمال وزير المالية في السودان اليوم الثلاثاء إن بلادها تعكف على شراء مليون طن من القمح عبر مساعدة أمريكية لكن تفاصيل الاتفاق لم تكتمل بعد.
والسودان غارق في أزمة اقتصادية ويواجه صعوبات للحصول على العملة الصعبة من أجل استيراد السلع الأولية الأساسية.
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