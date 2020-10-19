الإمارات تجدد التزامها بدعم الشعب الفلسطيني

الإثنين 19 أكتوبر 2020

أكدت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أن دولة الإمارات من الدول السباقة لتقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، لإيمانها بالدور الذي تقوم به الوكالة في تحسين معيشة اللاجئين الفلسطينيين، انطلاقاً من التزام دولة الإمارات الدائم والتاريخي والراسخ تجاه الشعب الفلسطيني، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.



جاء ذلك خلال لقاء معاليها فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا".

وأشارت معاليها، خلال اللقاء، إلى ضرورة التعاون خاصة في مثل هذه الظروف التي تشهد انتشار جائحة "كوفيد-19"، بما يستلزم المزيد من الدعم في كل القطاعات، خاصة القطاع الصحي، لمساندة نحو 5.6 ملايين لاجئ فلسطيني في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

وثمنت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي الجهود الحثيثة التي يبذلها المفوض العام لـ"الأونروا" وجميع العاملين في الوكالة، لضمان استمرار عمل الوكالة في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين على أكمل وجه.

وأكدت معاليها التزام دولة الإمارات بتأدية واجبها الإنساني لدعم القضايا الإنسانية الملحة حول العالم، واستمرارها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، والإسهام في تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم، ومواصلة العمل مع الشركاء الدوليين ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية في هذا المجال.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات قدمت للفلسطينيين خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2020 دعماً تجاوز 840 مليون دولار أمريكي، وحصلت وكالة الأونروا منها على أكثر من 218 مليون دولار أمريكي، بما فيها 166 مليون دولار لقطاع التعليم، و19 مليون دولار كمساعدات سلعية وبرامج موجهة للخدمات الاجتماعية في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

وتترأس دولة الإمارات الدورة الحالية للجنة الاستشارية للأونروا، التي تستهدف خلال فترة رئاستها 2020-2021 التركيز على مجالات رئيسية كرقمنة التعليم، وتمكين النساء والفتيات، وتمكين الشباب، واستدامة البيئة.