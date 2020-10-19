النمسا تعزز إجراءات مكافحة كورونا وتفرض قيود على التجمعات

أعلن مستشار النمسا سيباستيان كورتز، قصر التجمعات في الداخل على 6 أشخاص بحد أقصى بدءًا من الجمعة القادمة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
إن إن) الأمريكية اليوم الاثنين،: "إنه سيتم السماح بالتجمعات في الخارج لـ12 شخصًا بحد أقصى"، محذرًا من تضاعف أعداد الإصابات على مدار الأسابيع الثلاثة الأخيرة.
وقال كورتز - في مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة فيينا، حسبما ذكرت شبكة (سي
على احتواء الأمر لشهور قادمة.. معترفًا بأن الإجراءات التي اتخذها لا تحظى بشعبية، قائلًا: "بكل أسف، هذه الإجراءات ضرورية".
وأوضح أنه في حال استمرار هذه الزيادة، لن تقوى الدولة
وأوضحت الشبكة أنه سيتم تطبيق هذه الاجراءات على كافة التجمعات خارج العمل باستثناء الجنائز.
يُذكر أن النمسا قد سجلت 750ر1 إصابة الأسبوع الماضي، وهو ما يمثل أكبر أعداد إصابة يومية منذ تفشي الفيروس، وفقا لما في أعلنته وزارة الصحة.
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