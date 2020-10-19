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العراق يؤكد أهمية تعزيز العلاقات المصرفية مع فرنسا

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بحث محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مع نظيره الفرنسي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدًا أهمية تعزيز العلاقات المصرفية بين العراق وفرنسا وتطويرها.


وذكر البنك المركزي العراقي، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الاثنين، أن محافظ البنك التقى نظيره الفرنسي في إطار الزيارة التي تشمل 3

دول أوروبية، حيث عُقد اللقاء بمبنى البنك المركزي الفرنسي.


من جهته.. قال محافظ البنك المركزي الفرنسي: "إن هناك استعدادًا كاملًا لتطوير العلاقات المصرفية والتعاون بين البلدين بمجالات الرقابة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

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