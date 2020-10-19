اتحاد طنجة يمدد عقد العميد نعمان أعراب لثلاث سنوات أخرى

جدد نادي اتحاد طنجة لكرة القدم، اليوم الاثنين، العقد مع العميد نعمان أعراب لثلاث مواسم أخرى، بعد تجديد عقد حارسه، هشام مجهد، الذي كان مطلوبا للانضمام لفرق وطنية كبرى.

وذكر بلاغ اتحاد طنجة لكرة القدم أن العقد المبرم مع أعراب سيستمر إلى غاية 30 يونيو 2023، إذ يندرج ضمن سياسة المكتب المديري للفريق في الحفاظ على ركائز الفريق ومواصلة بنائه ليكون أكثر تنافسية في الموسم المقبل.

وكان أعراب قد تلقى عروضا مهمة من أندية وطنية، إلا أنه قرر الاستمرار رفقة الاتحاد، الذي تنتظره تحديات مهمة في الموسم المقبل.