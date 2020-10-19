سبتة المحتلة.. تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وإجمالي الحالات النشطة يرتفع إلى 282 حالة

لا تزال مدينة سبتة المحتلة تسجل ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، إذ وصلت الحالات النشطة إلى 282 حالة بعد تسجيل 12 إصابة جديدة، خلال 24 ساعة الأخيرة.

ووفق موقع “الفارو”، فإن 257 شخصا يخضعون للحجر الصحي في منازلهم، بينما 25 آخرين يتابعون علاجهم في المستشفى الجامعي في الثغر المحتل.

وأضاف الموقع ذاته أن حالات التعافي بلغت 765 شخصا، بعد تسجيل 18 حالة شفاء جديدة.

ويوصي المصدر نفسه بضرورة اتباع السكان للإجراءات الصحية، من أجل تجنب انتشار العدوى، من قبيل غسل اليدين مرات كثيرة بالماء، والصابون، أو بمحلول كحولي، وتغطية الفم عند السعال، واستعمال منديل ورقي.