دراسة: ممارسة التمارين الرياضية بانتظام صباحا تقي من الإصابة بالسرطان

خلصت دراسة إسبانية حديثة إلى أن ممارسة التمارين الرياضية, مثل المشي السريع بانتظام في الصباح, تقي من الإصابة بالسرطان.

وقال الدكتور مانوليس كوغفيناس- أحد المشرفين على الدراسة من معهد برشلونة للصحة العالمية-: ” من الواضح أن توقيت النشاط البدني له تأثير على إيقاع الهرمونات والميلاتونين, وكذلك على التمثيل الغذائي للطعام, وقد يفسر ذلك نتائجنا”.

وبحسب نتائج الدراسة -التي شارك فيها 2800 شخص من إسبانيا-, فإن أولئك الذين كانوا نشيطين بدنيا بين الساعة 8 و10 صباحا , هم أقل عرضة للإصابة بأورام لبروستات, أو الثدي على التوالي.

ولاحظ الدكتور كوغفيناس, أن أحد الأسباب المحتملة للسرطان , هو الاضطراب اليومي واختلال المؤشرات البيئية , مثل تناول الطعام والضوء , وثبت أيضا أن النشاط البدني المنتظم طوال العمر يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان, ويمكن أن يكون هذا التأثير الوقائي أكثر فائدة عند ممارسة النشاط البدني في الصباح.

وتنتج أجسامنا الميلاتونين عندما يحل الظلام , وتساعد هذه المادة الكيميائية في تنظيم النوم , وتؤثر على العديد من الوظائف المرتبطة بإيقاع الساعة البيولوجية في الجسم, بالإضافة إلى ذلك يحجب الميلاتونين انتشار السرطان، ومن المعروف أن النشاط البدني في وقت متأخر يبطئ إنتاج الجسم له.